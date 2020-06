MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In Fürstenwalde und Umgebung wurden in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmittag mehrere Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen waren. So in Diensdorf-Radlow, wo in den späten Abendstunden ein VW Multivan angehalten worden ist. Dessen 22 Jahre alter Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille aufzuweisen.

In Fürstenwalde bemerkte eine Streife – ebenfalls am Mittwochabend – einen Radfahrer, den sie in der Eisenbahnstraße stoppen konnten. Ein Atemalkoholtest bei dem 31 Jahre alte Mann ergab den Wert von 2,58 Promille.

Am frühen Donnerstagmorgen hielten Polizisten in der Trebuser Straße einen Radfahrer an, der ihnen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 26-Jährige pustete letztlich 2,18 Promille.

Kurz darauf entdeckten Beamte in der J.-S.-Bach-Straße wiederum einen Radfahrer, der nicht wirklich nüchtern zu sein schien. Der 29-jährige Mann hatte tatsächlich mit 1,86 Promille in die Pedale getreten.

Alle Delinquenten mussten eine Blutprobe lassen und erwarten nun ein Ermittlungsverfahren. Dem Autofahrer wurde der Führerschein noch am Ort der Kontrolle abgenommen. Alle drei Radfahrer haben die Schwelle von 1,6 Promille Alkohol überschritten und waren somit laut Gesetz absolut fahruntüchtig. Falls vorhanden, würde eine Verurteilung auch eine Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge betreffen.