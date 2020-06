Per Telefon

MOZ

Wriezen (MOZ) Am späten Vormittag des Mittwochs rief ein angeblicher Polizist aus Esslingen bei einer Rentnerin in Wriezen an und teilte ihr mit, dass deren Sohn einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte. Nun könne nur eine Kautionszahlung eine Überführung ins Gefängnis verhindern.

Die Frau ließ sich auch tatsächlich zur Nennung einer von ihr leistbaren Zahlung hinreißen. Schnell ließ sich der Anrufer darauf ein, obwohl die Summe nicht einmal die Hälfte seiner vorhergehenden Forderung ausmachte. Die Frau wurde in der Folge laufend am Telefon gehalten und dann an eine weitere angebliche Polizistin weitergereicht. Diese forderte sie nun auf, die Seriennummern einzelner Geldscheine durchzugeben, welche die Seniorin mittlerweile abgehoben hatte.

Ob die Betrüger plötzlich misstrauisch geworden waren oder andere Umstände sie am weiteren Vorgehen hinderten, wird nun die echte Polizei herausbekommen müssen. Die vermeintlichen Betrüger beendeten nämlich von sich aus das Gespräch und meldeten sich auch nicht wieder.