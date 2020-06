Cevin Dettlaff

Rathenow Donnerstagmittag qualmte es heftig aus einer Wohnung in der Brandenburger Straße in Rathenow. Ein Brand? Die Feuerwehr wollte löschen, doch niemand öffnete, wie Ortswehrmeister Oliver Lienig berichtet. Die Wohnungstür wurde deshalb gewaltsam geöffnet, ein Mann mittleren Alters schien soeben erst aufgewacht zu sein. Er wurde dem medizinischen Notdienst übergeben. Auf dem Herd hatte der Mieter eine Pfanne, in der das Essen schon weit mehr als angebrannt war.