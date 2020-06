MOZ

Seelow (MOZ) Unbekannte haben sich an zwei PKW der Marke Mitsubishi in Seelow zu schaffen gemacht, die auf der umfriedeten Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Küstriner Straße gestanden hatten. Von beiden Fahrzeugen wurde das Steuergerät ausgebaut. Der betroffenen Firma entstand so ein Schaden von geschätzten 3000 Euro.

Polizei wurde die Straftat am Mittwoch angezeigt.