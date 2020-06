Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Die neue Gebührenordnung tritt am 1. August in Kraft und sieht eine Verdopplung der Parkgebühren vor. Das halbstündige Parkticket für Stellplätze auf dem Marktplatz, in der Straße der Einheit zwischen Töpferstraße und Sandberger Straße, der Baderstraße, der Wiesenburger und der Magdeburger Straße kostet künftig 50 anstatt wie bisher 25 Cent. Die Höchstparkdauer ist auf 2,5 Stunden festgelegt. Die Pflicht, ein Parkticket zu lösen, besteht täglich zwischen 9.00 bis 17.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Parken weiter kostenlos.

Die Brötchentaste, mit der ein kostenloses Kurzzeitparken bis zu 15 Minuten möglich ist, bleibt unangetastet und damit wie gewohnt beibehalten. Nachdem die Debatte um die Neufassung der Parkgebührenordnung noch im Dezember für lange Debatten in den Gremiensitzungen des städtischen Parlaments geführt hatte, erfolgte die mehrheitliche Beschlussfassung dieser Tage ohne weitere Diskussionen.

Angestoßen wurde die Satzungsänderung durch die CDU-Fraktion, die sich durch die Erhöhung der Parkgebühren eine Beruhigung des Innenstadtverkehrs erhofft.

Letztmals geändert wurde die Ordnung in 2002, gefolgt von der Einführung der Brötchentaste in 2009. Die Christdemokraten hatten im Rahmen der Diskussion auch für den Wegfall der Brötchentaste geworben. In der Begründung dazu hieß es, dass dieselbe ein hohes Verkehrsaufkommen in der Stadt erzeugt, jedoch ohne adäquate Einnahmen. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass durch das kostenlose Kurzzeitparken die Verweildauer in der Altstadt unterbunden wird.

In den kommenden Wochen werden die Parkautomaten im Innenstadtbereich umgerüstet und mit neuen Schildern versehen. Die dafür anfallenden Kosten beziffern sich auf rund 1.400 Euro. Ferner soll es künftig auch möglich sein, Parktickets via Smartphone zu kaufen.