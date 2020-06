BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Ferienkinder haben auch 2020 die Möglichkeit, im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg mit Spiel und Spaß alte Handwerkstechniken zu erlernen und in eine vergangene Welt einzutauchen. An vier aufeinanderfolgenden Tagen, vom 28.-31. Juli, werden im Klostergarten verschiedene Workshops mit spannenden Inhalten angeboten.

So steht am 28. Juli Kupferschmuck auf dem Programm und am 29. Juli dreht sich alles um das Holzharmonium. Dabei handelt es sich um ein hängendes Xylophon, das vor allem im Mittelalter Verwendung fand. Am 30. Juli können Kinder ab der vierten Klasse dann Lederarmbänder und Lederarmschutz fertigen und am 31. Juli wird zur "Kunst des Stickens" geladen.

Die teilnehmenden Kinder werden dabei altersgerecht von Mitarbeitern des Archäotechnischen Zentrums Welzow betreut, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Arbeitsmaterial und Erfrischungsgetränke werden vom Archäologischen Landesmuseum bereitgestellt, Neugierde und Kreativität bringen die Ferienkinder mit.

Die Workshops starten jeweils um 10 Uhr und enden um 15 Uhr, von 12 bis 12.45 Uhr ist Pause. Verpflegung sollte bei Bedarf mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet pro Tag 20 Euro und ist bar an der Museumskasse zu entrichten.

Die aktuell verbindlichen Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind während der Workshops einzuhalten. Daher wird darum gebeten, die TeilnehmerInnen mit einem Mund-Nase-Schutz auszustatten.

Anmeldungen sind bis 21. Juli möglich und verbindlich. Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, bitten die Veranstalter darum, mindestens einen Tag vorher abzusagen. Bei Fragen sind die Mitarbeiter des Archäologischen Landesmuseums gern behilflich.

Mehr Infos auch unter info@landesmuseum-brandenburg.de.