Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Der Mehrgenerationen-Spielplatz in Klobbicke gehört dazu, die Außenanlagen am Schulcampus in Britz, neue Fenster für den Theatersaal Klandorf, eine Flutlichtanlage im Fichte-Stadion Joachimsthal, eine Salzgrotte in Wandlitz und der Anbau für die Knirpsenranch Groß Ziethen. Der Lebensmittelautomat in Trampe ist realisiert. Am Regionalradwanderweg in Klein Ziethen wird gewerkelt. Auch für Brodowin, Krummensee oder den Speicher in Hobrechtsfelde stehen große Summen zur Verfügung.

Wie Regionalmanager Torsten Jeran berichtet, sind aktuell 115 Projekte unter dem Dach der Gemeinschaft in der aktuellen Förderperiode realisiert worden oder noch geplant. Insgesamt 14 Millionen Euro wurden oder werden gebunden und praktisch verbaut. Dafür gab es im Januar noch einen Nachschlag von 500 000 Euro vom Landkreis für 2020 und 21.

Fünf neue Projekte aus den Barnimer Gemeinden gehen nach der Vorstandssitzung der LAG Anfang Juni ab 1. Juli im Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Prenzlau in die Antragsphase und können auf die Kofinanzierung hoffen. Die Ideen, die die LAG Barnim mit den Vorhabenträgern entwickelt, sind Bestandteil der regionalen Entwicklungsstrategie Barnim. Während die LAG mit Bundes- und Landesmitteln kofinanziert ist, fließen in die Vorhaben Gelder aus europäischen Töpfen. li