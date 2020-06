Oliver Jastram

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Am Donnerstag hat es gegen 11.30 Uhr in der Gubener Straße an der Ecke Lindenstraße in Brieskow-Finkenheerd einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Durch Missachtung der Vorfahrtsregel kollidierten zwei Wagen miteinander, was einen Sachschaden von rund 15 000 Euro zur Folge hatte.

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Zur Behandlung wurde die Fahrerin des einen Wagens ins Krankenhaus gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich darum, die nicht mehr fahrbereiten Wagen zu beseitigen und den Unfallort zu bereinigen.