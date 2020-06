Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Kreisverwaltung Oberhavel in Oranienburg denkt über ein generelles Verbot von Wasserentnahmen aus Flüssen und Seen im Landkreis nach. Hintergrund sind die weiter sinkendenWasserstände. Betroffen wären davon nicht nur Gartenbesitzer, sondern auch Landwirte und Industriebetriebe.

Der Landkreis Barnim hatte bereits vor wenigen Wochenmit einer entsprechenden Allgemeinverfügung verboten, den Oder-Havel-Kanal anzuzapfen. Oberhavel könnte nun bald folgen. "Wenn kein erheblicher Niederschlag fällt und sich die Niedrigwassersituation weiter verschärft, wird die Kreisverwaltung in den kommenden Wochen eine Allgemeinverfügung zur generellen Untersagung der Wasserentnahmen aus den Oberflächengewässern erlassen müssen", kündigte Oberhavels Umweltdezernent Egmont Hamelow (CDU) am Donnerstag in Oranienburg an.

Die Niederschläge an den vergangenen beiden Wochenenden hätten zwar der Flora und Fauna eine Verschnaufpause gegönnt, aber die"Defizite aus den Niedrigwassersommern 2018 und 2019 konnten durch die Niederschläge im Herbst, Winter und Frühjahr nicht wieder aufgefüllt werden. Die Wasserstände sind besorgniserregend", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). So liege der Grundwasserstand beispielsweise in Bredereiche bereits im Juni 66 Zentimeter tiefer als der langjährige Mittelwert. "Die Zustände unserer Gewässer sind kritisch. Geringe Abflussmengen und erhöhte Wassertemperaturen gefährden den Wasserhaushalt nachhaltig. Das macht erste Maßnahmen erforderlich, um die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern vor Schaden zu bewahren", erklärte Hamelow.

Anders als der Nachbarkreis Barnim will Oberhavels Untere Wasserbehörde aber noch keinen Lockdown verhängen, sondern belässt es zunächst beim Appell an die Oberhaveler, Wasser möglichst sparsam zu verbrauchen. Gleichzeitig verweist die Behörde darauf, dass Wasser grundsätzlich nur mit behördlicher Erlaubnis aus Flüssen und Seen gepumpt werden darf. Wer unerlaubt pumpt, müsse mit Geldbußen bis zu 50 000 Euro rechnen. "Alle nicht ausdrücklich erlaubten Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern wie Seen und Flüssen sind unzulässig." Aber auch die Inhaber von wasserrechtlichen Erlaubnissen sind aufgerufen, auf eine sparsame Verwendung des Wassers zu achten. Entnahmen mit wasserrechtlicher Erlaubnis sollten zudem nicht in der Zeit von 6 Uhr bis 21 Uhr erfolgen, bittet der Landkreis.