Uwe Spranger

Herzfelde (MOZ) Weil Mitarbeiter eines Unternehmens an der B1-Ortsumgehung an einem Kleingewässer ein grünes Schlauchboot, aber keinen Menschen in der Nähe entdeckten, alarmierten sie am Donnerstag gegen 12.45 Uhr Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Rüdersdorf fuhren das Gewässer mit einem eigenen Schlauchboot ab, konnten jedoch nach eigenen Angaben nichts Ungewöhnliches feststellen.

Da keine weiteren Anhaltspunkte dafür auftauchten, dass tatsächlich eine Person vermisst werde, und auch bei der Polizei zu der Zeit keine derartigen Hinweise vorlagen, sei die Suchaktionen nach etwa einer Stunde abgebrochen worden, hieß es.