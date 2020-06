Markus Kluge

Ganzer (MOZ) In den zurückliegenden Monaten waren in Ostprignitz-Ruppin zahlreiche Werkstätten sowie andere Gebäude aufgebrochen und oft teure Werkzeuge gestohlen worden. Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis nun einen 30-Jährigen festgenommen. Der Mann war in der Nacht zu Donnerstag auf einem Gelände in Ganzer zugange. Weil er dabei Geräusche machte, wurden Zeugen auf ihn aufmerksam und riefen die Polizei. Die konnten vor Ort einen 30-Jährigen vorläufig festnehmen, weiteren Tätern gelang aber die Flucht. .Ein Gebäude auf dem Gelände war gewaltsam aufgebrochen worden und bereits mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von mehr als 20 000 Euro lagen zum Abtransport bereit. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte Haftantrag für den 30-Jährigen. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Einbruch in Ganzer und den anderen Diebstählenbesteht, wird derzeit geprüft, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach.