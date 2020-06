Markus Kluge

Wustrau-Altfriesack Seit Mittwochabend wird die 70-jährige Christiane S. aus Wustrau-Altfriesack vermisst. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 20.15 Uhr mit einem gelben Damenfahrrad auf der Fahrradstraße zwischen Neuruppin und Wustrau gefahren und dann in unbekannte Richtung abgebogen. Angehörige meldeten die an Demenz erkrankte und orientierungslose Frau gegen 21.30 Uhr als vermisst. Daraufhin wurde sofort mit der Absuche der Umgebung begonnen. Dazu kamen ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. Die Suche wurde ging am Donnerstagvormittag aus der Luft und auf dem Boden weiter. Dennoch konnte die 70-Jährige bislang nicht gefunden werden. Wer hat Christiane S. in den letzten Stunden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Die schlanke etwa 1,60 Meter große 70-Jährige hat kurzes dunkles Haar und trägt eine Brille. Sie ist mit einem dunklen Shirt, Jeanshosen und schwarzen Wildlederschuhen bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Rufnummer 03391 3540.