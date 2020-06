Stadtgebiet Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg Gleich zwei alkoholisierte Radfahrer stoppten Polizisten der Dienststelle Brandenburg in ihrer letzten Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag. In Hohenstücken fiel den Beamten ein 55- Jähriger auf, bei dem aufgrund erheblichem Atemalkohol ein Test an Ort und Stelle durchgeführt wurde. Hierbei pustete dieser sich auf

2,07 Promille.

Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer, der ohne eingeschaltetes Licht mit seinem Drahtesel am Dom unterwegs war, ergab ein so dann durchgeführter mobiler Test 1,87 Promille.

Beide Radler mussten den Beamten zur Polizeiinspektion folgen und dort eine Blutprobe abgeben. Anschließend durften diesen ihren weiteren Weg nur noch zu Fuß fortsetzen. Entsprechende Anzeigen gegen die Verkehrssünder wurden gefertigt.