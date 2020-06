Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Die Polizei hat am Mittwoch zwei mutmaßliche Fahrraddiebe aus Oberhavel in Berlin festgenommen. Die beiden hatten ein zuvor in Hennigsdorf gestohlenes Fahrrad auf der Internetplattform Ebay zum Kauf angeboten.

Den Diebstahl des Fahrrades, das in der Paul-Schreier-Straße in Hennigsdorf verschwunden war, hatte ein 44-jähriger Mann am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Tags darauf entdeckte er es bei Ebay. Er gab vor, das Fahrrad kaufen zu wollen und vereinbarte mit dem Verkäufer einen Termin. Zur Übergabe des Fahrrades in der Hauptstadt erschienen dann auch Beamte der Berliner Polizei. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Verdächtigen, die in Oberhavel leben, wurden vorläufig festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchungwurde ein weiteres Fahrrad sichergestellt, das zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Ermittlungen dauern an.