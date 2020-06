Jens Sell

Erkner/Strausberg (MOZ) Der Wasserverband Straus­berg–Erkner beurteilt das Straussee-Gutachten in Bezug auf den Einfluss der Wasserförderung im Wasserwerk Spitzmühle und die Schlussfolgerungen und empfohlenen Maßnahmen als zweifelhaft und unverhältnismäßig. Dahingehend äußerte sich Verbandsvorsteher André Bähler in der jüngsten Verbandsversammlung am Mittwochabend in der Stadthalle Erkner.

Ausgangspunkt für die fachliche Beurteilung des Strausseegutachtens sei die Bitte der Mitglieder der Verbandsversammlung an den Vorstand gewesen, das Verbandsmitglied Strausberg mit seiner Sorge um den See nicht allein zu lassen, betonte der Vorsitzende der Versammlung, Erkners Bürgermeister Hendrik Pilz: "Ich begrüße es auch, wenn jetzt mehr Wissenschaftlichkeit und Sachlichkeit in die bisher sehr emotional geführte Debatte einkehren."

Verbandsvorsteher Bähler ging nach einer kurzen chronologischen Darstellung der Straussee-Misere auf Kernaussagen des Gutachtens ein: Als Faktoren für den Rückgang des Wasserstandes um 110 Zentimeter wurden zu 55 Prozent (60 cm) der Klimawandel, zu 27 Prozent (30 cm) die Landnutzung und zu 18 Prozent (20 cm) die Grundwasserförderung ausgemacht. Aus einem Diagramm im Gutachten (Abb. 3-24) "Grundwasserganglinie an Messstelle ..." gehe eine beträchtliche Differenz zwischen dem vom mathematischen Modell der Gutachter berechneten und der an der Messstelle gemessenen Grundwasserhöhe vor, zum Teil bis zu drei Meter. "Die Gutachter nehmen einen mittleren absoluten Fehler von 68 Zentimetern Wasserstandshöhe in Kauf und berechnen uns eine Pegelabsenkung durch Grundwasserförderung von 20 Zentimetern. Das heißt, der mittlere Fehler ist beträchtlich höher als der errechnete Wert. Das Ergebnis ist für uns zumindest zweifelhaft." Die als erste daraus abgeleitete Schlussfolgerung, die Fördermenge zu verringern, bezeichnete André Bähler als unverhältnismäßig angesichts des geringen prozentualen Anteils. Der Verbandsvorsteher nahm weitere Aussagen der Gutachter unter die Lupe: Die Isotopenprüfung habe zweifelsfrei ergeben, dass kein Wasser aus dem Straussee in einer der beiden Wasserfassungen (Spitzmühle und Strausberg) zur Grundwassergewinnung auftauche.

Vier Millionen abgelassen

Hingegen sei aufgelistet, dass zwischen 2011 und 2015 insgesamt vier Millionen Kubikmeter aus dem insgesamt 13,8 Millionen Kubikmeter fassenden Straussee über das Wehr in Richtung Postgraben–Annafließ abgelassen wurden. "2018 fehlten dem Straussee 2,7 Millionen Kubikmeter, sagt das Diagramm der Wasserbilanz auf Seite 107 des Gutachtens", führte Bähler aus, "fügt man die vier Millionen Kubikmeter hinzu, ergäbe sich ein Überschuss von 1,3 Millionen Kubikmetern." Er zitierte auch aus dem Gutachten, dass der Grundwasserabstrom über den Betrachtungszeitraum relativ konstant geblieben sei: "Unabhängig von der Grundwasserentnahme durch den WSE!"

Der Verbandsvorsteher sprach der Stadt Empfehlungen zur Rettung des Straussees aus. Dazu gehöre eine nachhaltige Bewirtschaftung des Sees unter Nutzung seiner natürlichen Pufferfunktion – in feuchteren Jahren mehr Wasser im See zu halten – und die möglichst umfassende Einleitung des anfallenden Regenwassers der Stadt in den See.