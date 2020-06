Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Großes vor hatte Hoteldirektor Ingo Keller mit dem "Hotel am Lunikpark" in Hohen Neuendorf, als er vor einem Jahr die Leitung übernahm. Doch die Coronakrise bremste den erfahrenen Manager komplett aus.

"Wir hatten 100 Prozent weniger Umsatz", blickt er einigermaßen gefasst zurück. Den 57-jährigen Berliner, der bereits mehrere Hotels in verschiedenen Kategorien geleitet hat, bringt so leicht nichts aus der Fassung. Das Motto des "Vollblut-Hoteliers mit Herz", wie er sich selber beschreibt: Optimismus und Kreativität. "Es ist nicht die Zeit des Weinens." Deshalb will er jetzt voll durchstarten. Keller möchte den "Lunikpark" als Treffpunkt in der Stadt etablieren. Im Gespräch mit Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) im Rahmen der Unternehmensbesuche schilderte der Hoteldirektor seine Pläne. Zuerst räumte er mit einem Gerücht auf. "Hier entsteht kein Pflegeheim", versicherte er und verwies auf seinen zehnjährigen Pachtvertrag. Stattdessen will er seine Räumlichkeiten nicht nur Geschäftsreisenden und Urlaubsgästen zur Verfügung stellen, sondern sein Hotel auch für kulturelle Veranstaltungen und Vereinstreffen anbieten sowie in der Bierbar Sportübertragungen zeigen. "Ich bin von Herzen Gastgeber", sagt Keller, der sich auf dem Parkplatz auch eine mobile Cocktailbar oder einen Flohmarkt vorstellen kann. "Wir wollen ein Teil der Stadt sein", so Keller.

Dazu gehört auch das neue italienische Restaurant "Opera Italiana", das kommenden Mittwoch offiziell eröffnet. Betreiber Gazmend Sulejmani und Partner Besim Ajeti, der die Küche leitet, haben dem Restaurant in den vergangenen Wochen italienisches Flair verpasst. Investiert wird unter anderem in einen Steinofen für Pizzen. Das hochwertige Gerät steht im Gastraum. "Jeder kann zuschauen und sich seinen Belag aussuchen", so Sulejmani, der wie sein Partner aus Mazedonien stammt.

Übrigens hat der Hotelname einen historischen Hintergrund. Die damalige Exklave durfte zu DDR-Zeiten nur mit einer besonderen Genehmigung betreten werden. Und weil die Grünfläche am damaligen Restaurant für viele fast unerreichbar war, bekam das Areal im Volksmund den Namen "Lunikpark", in Anlehnung ‚an den Namen einer sowjetischen Mondsonde.