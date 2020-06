Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Es ist eine routinemäßige Aufgabe der Verwaltung, alle zwei Jahre die Friedhofssatzung und die dazu gehörende Friedhofsgebührensatzung zu überarbeiten, um sie den gesetzlichen Vorgaben anzupassen, sofern diese sich verändert haben. Hinzu kommt, dass die Gebühren auf den Prüfstand kommen und neu kalkuliert werden. Vorgabe für die Verwaltung ist eine hundertprozentige Kostendeckung. Die ermittelten Zahlen sind jedoch nicht die, die dann von der Verwaltung erhoben werden. Denn das jeweilige Parlament kann eine Anpassung – allerdings nur nach unten – vornehmen. Es ist eine politische Entscheidung, die die Abgeordneten zu treffen haben.

Genau das ist nun die Aufgabe der Kommunalpolitiker des Löwenberger Landes, die bis zum Ende des Jahres die Neufassung der beiden Satzungen beschließen müssen, damit diese zum 1. Januar 2021 in Kraft treten können. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat die Verwaltung des Löwenberger Landes nun getan und die ermittelten Zahlen den Mitgliedern des Bauausschusses zur Beratung überreicht.

Darin aufgelistet sind die aktuell geltenden Gebühren, eine hundertprozentige Kostendeckung und die neuen ab 1. Januar 2021 vorgeschlagenen Gebühren als Diskussionsgrundlage. Für die Verwaltung bot Bauamtsleiter Manfred Telm an, die Grundlagen für die Kalkulationen, das sogenannte Kölner Modell, bei Bedarf in den Ausschüssen oder während einer Gemeinderatssitzung zu erklären. Von Matthias Ludwig als Vorsitzendem des Bauausschusses kam der Alternativvorschlag, die Verwaltung möge einen Termin benennen, an dem vor allem die neuen Abgeordneten und alle Interessierten teilnehmen und Fragen stellen können. So soll es geschehen, damit die Diskussion eröffnet werden kann.

Obwohl die Kalkulationen ebenfalls ergeben haben, dass eine Nutzung der Trauerhalle weit mehr (450 Euro) als die bislang erhobenen 100 Euro kostet, schlägt die Verwaltung dennoch vor, den Betrag schon aus Respekt vor trauernden Angehörigen nicht zu erhöhen. Ein Vorschlag, dem im Bauausschuss ohne weitere Diskussion sofort zugestimmt wurde.