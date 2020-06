Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Nutzungsregeln für den Spielplatz sollen jedem deutlich machen, was auf dem Platz erlaubt ist und was nicht. Die Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt sollen das auch unregelmäßig kontrollieren. Vollständig umzäunt und abschließbar soll der Platz aber auch künftig ausdrücklich nicht sein. Mit einem einstimmigen Beschluss, bei dem es drei Enthaltungen gab, haben die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten jetzt den Vorschlag der Stadtverwaltung bestätigt. Damit wird der Petition, die 22 Anlieger unterschrieben hatten, lediglich teilweise gefolgt.

Lage derzeit unauffällig

Die Beleuchtung auf dem Platz war bereits verändert worden. Dass die Anwohner durch Lärm und Dreck von Spielplatznutzern belästigt worden sind, war unstrittig. "Ein offizieller Brennpunkt ist der Platz für die Polizei aber nicht", betonte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Gespräche mit der Polizei habe es darüber gegeben, bestätigte der Erste Beigeordnete Alexander Tönnies auf Nachfrage. "Die aktuelle Lage ist nach Auskunft der Polizei unauffällig."

Apelt erinnerte auch noch einmal daran, dass die Gestaltung des Platzes mit einer Tischtennisplatte und einem Basketballkorb für größere Kinder und Jugendliche auch auf einen Beschluss der Stadtverordneten zurückging.

Bis zur Antwort auf die Petition war es ein langer Weg mit intensiven Debatten in den Fachausschüssen. Mitglieder aller Fraktionen trafen sich mit den Petenten vor Ort, und es wurden Änderungsanträge formuliert, die allerdings zurückgezogen wurden, weil die Petition als solche beantwortet werden muss und nicht verändert werden kann.

Die Diskussion geht aber weiter. So kann sich die CDU-Fraktion halbhohe Zäune vorstellen, die kleinere Kinder davor bewahren würden, auf die Straße zu laufen.

Damit wären dann aber die zwei Drittel des Platzes umgrenzt, die sowieso schon gut gegen die Straße abgeschirmt seien, wandte Franziska Reichel (B 90/Grüne) ein. "Genau der Basketballplatz aber nicht." Dies entspreche dann aber überhaupt nicht mehr den Wünschen der Petenten, vermutete Franziska Reichel. Zudem würden Wege unterbrochen.

Bolzplatz-Wünsche

In der Einwohnerfragestunde ging es außerdem um den Bolzplatz hinter dem Rathaus. Ein Jugendlicher wünschte sich, dass der Platz durch Geräte und eventuell überdachte Sitzmöglichkeiten aufgewertet wird. Dadurch könnte möglicherweise auch der Damaschke-Platz von Nutzern entlastet werden. Grundsätzlich sei es möglich, ihn mit einer Streetballanlage zu versehen, erklärte Steffen Apelt. Dass sich dort dieselben Jugendlichen wie am Damaschke-Platz treffen, glaube er allerdings nicht. Die Stadt bemühe sich grundsätzlich aber darum, alle Spielplätze der Stadt attraktiv zu halten. Die Jugendlichen könnten sich mit Wünschen für Veränderungen auch an Hohen Neuendorfs Streetworker Andreas Witt wenden, so die Empfehlung.

Ein AfD-Antrag, in dem das Thema aufgegriffen wird, wurde an dem Abend nicht behandelt.