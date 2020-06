Vorzeigeprojekt: Der dunkle Wegbereich markiert die neu entstehende Uferzone am Oder-Spree-Kanal in Eisenhüttenstadt. Gut zu sehen sind die Inselspitze (l.) und der Mielenzhafen (r.). Fotos: Janet Neiser © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine richtig gute Idee!" Baustaatssekretär Rainer Genilke kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er sich am Donnerstag das Millionenprojekt der Stadt Eisenhüttenstadt anschaut.

Die möchte den Uferbereich am Oder-Spree-Kanal vom Bereich Mielenzhafen bis zur Brücke Straße der Republik komplett neu gestalten. Mit dem Vorhaben hatte sich die Stadt bereits vor einigen Jahren am Stadt-Umland-Wettbewerb beteiligt. Nun zahlt sich die ehrgeizige Idee doch noch aus.

Rainer Genilke hat nämlich einen Förderbescheid über 2,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Aktentasche, als er am Ruderstützpunkt am Kanal aus dem Wagen steigt. Eine beträchtliche Summe, zu der noch etwa 600.000 Euro aus dem städtischen Haushalt hinzu kommen. Baubeginn soll 2021 sein. Dann habe man ein Jahr und ein bisschen als Baufenster, erklärt Michael Reh, Bereichsleiter für Stadtentwicklung und Stadtumbau im Rathaus. Er hat das gesamte Konzept federführend mitentwickelt.

Verzahnung mit der Planstadt

Aus diesem Grund lässt ihm Bürgermeister Frank Balzer (SPD) an diesem Tag auch den Vortritt, als der Baustaatssekretär den Bescheid überreicht. Wassertourismus soll in Eisenhüttenstadt schon seit Jahren gepusht werden. Mit der Ertüchtigung des Uferweges werde diesbezüglich ein großer Schritt getan, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Der Begriff "Wasserstadt" fällt. Der Kanal und die Oder seien Pfunde, mit denen man wuchern könne. Bürgermeister Balzer versichert, dass die Bürger miteinbezogen werden sollen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen habe sich die Vorstellung des Projektes allerdings verzögert. Man hole das nach.

"Möge es alles so passieren, wie Sie es sich vorstellen", sagt Rainer Genilke und hört sich genau an, was Michael Reh zu erzählen hat. In dem Projekt sollen innerstädtische, derzeit brachliegende Uferareale erschlossen und reaktiviert werden. Gemeint ist der Bereich von der Karl-Marx-Straße über den Mielenzhafen, inklusive Mielenzbrücke, entlang des Uferbereiches vorbei am Ruderstützpunkt, Trockendock sowie der Inselspitze mit Kanuzentrum. "Somit bekommt die Planstadt eine Verzahnung mit der innerstädtischen Uferzone", betont der Bereichsleiter. "Das brennt uns seit Jahren auf der Seele." Auch der Sportboothafen werde von der Bevölkerung kaum wahrgenommen, das soll sich dann ändern. Durch die Neugestaltung des Uferbereichs sieht die Stadt eine Aufwertung der öffentlichen Freiflächen zwischen der denkmalgeschützten Planstadt und dem Kanal. Land- und wasserseitige touristische Angebote könnten so vernetzt werden. Damit soll sich die Lebensqualität in der Stadt erhöhen und die touristische Wertschöpfung in der Region nachhaltig verbessert werden.

Die ganze Region profitiert

Der drei Meter breite Uferweg, der für Fußgänger und Radfahrer entsteht, inklusive einer neuen Brücke, bietet laut Michael Reh Verweilsituationen. Das alles werde außerordentlich vorzeigbar. Das sieht der Baustaatssekretär ebenso. "Sehr schön geworden", sagt er mit Blick auf eine Skizze. "Mit der Neugestaltung der Uferzone zwischen Mielenzhafen und Inselspitze wird der Kanal als Verbindung zur denkmalgeschützten Planstadt erlebbar. Für die Menschen und die Gäste der Stadt bietet sich damit die Möglichkeit, Erholung innenstadtnah zu finden. Davon soll die ganze Stadt und die Region profitieren." Immer wieder lässt er seine Blicke über das Wasser schweifen, schwärmt von einem schönen Ambiente. Passt somit perfekt in die Stadt-Umland-Strategie "Zukunftsfähige Oderregion: vernetzen-bewegen-erleben".