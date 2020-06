MOZ

Neuruppin Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) eröffnet am 1. Juli in den Ruppiner Kliniken eine ärztliche Bereitschaftspraxis. Dort erhalten Patienten medizinische Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zu den Zeiten, in denen Arztpraxen geschlossen sind. Die Praxis befindet sich im Haus X. Die KVBB betreibt sie zusammen mit den Ruppiner Kliniken.

Anrufer aus der Region, die sich an die 116117 wenden, werden von Mitarbeitern der KVBB beraten. Alle Anrufe gehen zentral in der Koordinierungsstelle in Potsdam ein. Von dort wird dann insbesondere auch auf die ärztliche Bereitschaftspraxis verwiesen

Patienten sollen von kürzeren Wartezeiten profitieren, da leichtere Erkrankungen direkt in der Bereitschaftspraxis behandelt werden können, verdeutlicht Dr. Matthias Voth, Geschäftsführer der Kliniken. Die Praxiszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr sowie mittwochs und freitags von 15 bis 21 Uhr. An Wochenenden, Feiertagen und am 24. sowie 31. Dezember ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Versichertenkarte muss mitgebracht werden.