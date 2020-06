Anstellung endet am 30. Juni. Mit der Zahlung einer Abfindung ist der Rechtsstreit von ZWA in Eberswalde beigelegt. (Symbolbild) © Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) 50 000 Euro und Deckel drauf. Der Eberswalder Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung (ZWA) kann den Fall Hein zu den Akten legen. Jedenfalls arbeitsrechtlich. Der jüngst vor Justitia geschlossene Vergleich hat Bestand. Am Donnerstag endete die Widerrufsfrist. Beide Parteien, ZWA wie Ex-Chef Wolfgang Hein, haben bereits vor Ablauf dieser Frist gegenüber dem Arbeitsgericht erklärt, dass sie den Vergleich annehmen. Dies bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage der MOZ. Für die Behörde ist die Causa damit erledigt.

Und für den ZWA selbst per 30. Juni. Dann nämlich wird offiziell – mit der Beilegung des Rechtsstreits – das Arbeitsverhältnis mit dem früheren Vorsteher Wolfgang Hein gelöst. Der 70-Jährige scheidet damit zwei Jahre "vorfristig" aus. Dafür erhält er eine Abfindung von 50 000 Euro. Hein war im Februar als ZWA-Chef von der Verbandsversammlung abgewählt worden, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Bestechlichkeit und Untreue gegen ihn erhoben hat. Überdies bekommt Hein aus seinen Anstellungsverträgen zusätzliche Leistungen der Alterssicherung.

Nachfolgersuche läuft

Die Verbandsversammlung hatte vorige Woche mehrheitlich in einer nichtöffentlichen Sitzung dem Vergleich zugestimmt. Und damit auch die Zahlung der Apanage genehmigt. Etliche Verbraucher bzw. Kunden des ZWA kritisieren hingegen genau das. Dies auch mit Blick auf das am Amtsgericht anhängige Strafverfahren. Die arbeitsrechtlichen Fragen und eine etwaige strafrechtliche Bewertung der Vorwürfe seien voneinander zu trennen, ist indes beim Verband zu hören. Im Übrigen wäre eine Lohnfortzahlung bis 2022, bei einem monatlichen Gehalt von 7701 Euro, den Verband noch teurer zu stehen gekommen, heißt es. Gleichzeitig sei die Abfindung aber auch eine Würdigung der Leistungen Heins und seiner Betriebszugehörigkeit seit Mitte der 1970er Jahre, hatte die Anwältin des ZWA in der Güteverhandlung das Angebot begründet. Wolfgang Hein, seit Herbst 2019 freigestellt, war per Klage gegen seine Kündigung vorgegangen.

Der ZWA konzentriert sich unterdessen auf die Suche eines Nachfolgers. Bis 10. Juli läuft die Stellenausschreibung. Dem Vernehmen nach gibt es bereits einige Bewerbungen. Neben denen aus der ersten Runde. Und: Diesmal will der Verband den Anstellungsvertrag noch akribischer von der Kommunalaufsicht prüfen lassen. Der Posten des ZWA-Vorstehers ist gemäß Ausschreibung mit der Entgeltgruppe E 15Ü nach TvöD "dotiert". Demnach darf der Neue laut aktueller Tabelle mit einem monatlichen Salair von mindestens 6006 Euro brutto rechnen.