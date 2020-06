fos

Panketal (MOZ) "Die verhärteten Fronten beim Thema Gesamtschule haben zu einem Investitionsstau an der Schule geführt. Entscheidungen werden nicht mehr getroffen." Mit dieser Aussage begründet Thomas Stein (Linke) den gemeinsamen Antrag von seiner Fraktion und "Gemeinsam in Panketal/FDP" in der Panketaler Gemeindevertretung zur Wilhelm Conrad Röntgen-Gesamtschule. Danach soll die Verwaltung darstellen, wie eine Trennung von Grundschule und Gesamtschule aussehen könne.

"Plan B"

Stein unterstrich dabei, dass es mit diesem Antrag nicht um die Entscheidung geht, ob die Gesamtschule an den Landkreis Barnim abgegeben wird oder nicht. Vielmehr solle ein "Plan B" vorgelegt werden, der allen darüber Klarheit schafft, wie eine Trennung der Schulen erfolgen könne, sofern die Gemeindevertretung zu einer solchen Entscheidung kommen sollte. An diesem Wissen habe es bislang gefehlt, so dass die Entscheidung über die Trägerschaft bislang nicht im Sinne eines bestmöglichen Bildungsangebots diskutiert worden sei.

Seit Jahren geht es in Panketal darum, ob die Gesamtschule an den Landkreis abgegeben werden soll oder nicht. Entsprechende Anträge scheiterten mitunter an hauchdünnen Mehrheiten. Da Gesamtschulen zu den weiterführenden Schulen gehören, die von Schülern aus verschiedenen Städten und Gemeinden besucht werden, sind gemeinhin die Landkreise für die Trägerschaft und damit für die finanzielle und materielle Ausstattung zuständig. Auf Wunsch einer Gemeinde kann diese aber auch die Trägerschaft selbst ausüben, so wie dies in Panketal der Fall ist.

Eine wichtige Rolle in der Diskussion um die Trägerschaft der Gesamtschule spielte stets auch die Tatsache, dass sie mit der Grundschule verschiedene Gebäude gemeinsam nutzt.

"Plan C"

Auch Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) geht es um einen "Plan B" und den "Erkenntnisgewinn", welche konkreten Auswirkungen eine Entscheidung über die Trägerschaft hat. Im Gegensatz zu der Fraktion Linke/ GIP+FDP neigen die Bündnisgrünen jedoch eher dazu, die Trägerschaft in Panketal zu behalten. Der Zusatzantrag für einen "Plan C" – nicht nur die Trennung der Trägerschaft, sondern auch die Möglichkeiten der Bildung einer Gemeinschaftsschule aus Grund- und Gesamtschule zu untersuchen –, wurde aber mit drei Stimmen Unterschied abgelehnt.

Der Antrag von Linke und GIP+FDP fand bei nur vier Gegenstimmen eine breite Mehrheit in der Gemeindevertretung.