Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die SPD-Fraktion hat die mit ihren Stimmen beschlossenen acht Straßennamen für das Baugebiet am Aderluch als einen Kompromiss verteidigt. Erstmals würden in einem Gebiet Straßen nur nach Frauen benannt. Der Konflikt mit der Gedenkstättenstiftung und Opferverbänden über die Namenswahl sei aber vermeidbar gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Ortsvereins. Dessen Vorsitzende Marei John-Ohnesorg sagte: "Die Reden dazu waren von großer Ernsthaftigkeit, aber auch von Emotionalität geprägt. Die Entscheidung der Stadtverordneten wurde mit breiter und damit demokratischer Mehrheit getroffen. Sie basierte auf einem Kompromiss, aber ohne Missachtung des historischen Erbes der Stadt. Der aktuelle Konflikt war vermeidbar."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende hob die Namen verdienter Sozialdemokratinnen hervor, die bei der Wahl berücksichtigt worden seien. Ida Ihle (USPD), Marie Bieber (DDP) und Elise Zorn (MSPD) gehörten nach der Einführung des Frauenwahlrechts 1919 als erste weibliche Mitglieder der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung an.

Zum umstrittenen Namen Gisela Gneist teilen die Sozialdemokraten mit, dass mit ihr erstmals an eine inhaftierte Person des Sowjetischen Speziallagers mit einem Straßennamen erinnert werde. "Wir wissen um die Aussagen, die Gisela Gneist vorgeworfen werden und distanzieren uns deutlich von deren Inhalten, aber sie können ihr nach aktuellem Kenntnisstand nicht nachgewiesen werden", schrieben Marei John-Ohnesorg und Matthias Hennig.

Internationale Kritik gab es aber nicht nur an möglichen Verharmlosungen von NS-Verbrechen durch Gisela Gneist sondern noch mehr an der Vermischung und Gleichsetzung von KZ und Speziallager durch die Verwendung der Namen beider Opfergruppen. Wie berichtet, sehen die Gedenkstättenstiftung und das Internationale Sachsenhausenkomitee durch die Entscheidung das Verhältnis zur Stadt Oranienburg nachhaltig beschädigt.

Lange Debatte

Die Straßenbenennungskommission hatte zweimal zur Auswahl für das Neubaugebiet getagt. Dennoch gab es in der Stadtverordnetenversammlung eine lange Debatte vor der Entscheidung. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Klemp sagte, dass durch die Petition bewusst sein müsse, wie viele Menschen in ganz Europa die Entscheidung interessiert. Die Linke machte deutlich, dass es ein Votum ohne Zustimmung der Gedenkstätte nicht geben könne. Mit einem entsprechenden Änderungsantrag, der auch vorsah, der Gedenkstätte einen Platz in der Benennungskommission einzuräumen, scheiterte die Fraktion jedoch.