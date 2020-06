Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Wer in Schwedt erkrankt, hat künftig die Möglichkeit, die kassenärztliche Bereitschaftspraxis am Asklepios Klinikum Uckermark aufzusuchen: Am 30. Juni öffnet dort in unmittelbarer Nähe der künftigen Notaufnahme die Notfallpraxis. Dort erhalten Patienten medizinische Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zu den Zeiten, in denen Arztpraxen in der Regel geschlossen sind.

Patienten aus der Region, die sich an die bundesweit gültige Bereitschaftsdienstnummer 116117 wenden, werden von Mitarbeitern der Kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam verbunden und dort individuell beraten.

"Die medizinisch geschulten Mitarbeiter nehmen die Anrufe entgegen, koordinieren die individuell richtige Versorgung", sagt der Diplom-Mediziner Andreas Schwark, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärzte in Brandenburg. Zur Bedeutung der Bereitschaftspraxis sagt Ulrich Gnauck, Geschäftsführer des Klinikums: "Die ärztliche Bereitschaftspraxis bietet für den Pa-­tienten einen kontinuierlichen Zugang zur ambulanten Behandlung mit direkter Anbindung zur stationären Versorgung in schweren Fällen und trägt damit zur Verbesserung der Patientenversorgung bei."

Die Notfallpraxis hat montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr geöffnet, mittwochs und freitags ist die Praxis von 15 bis 21 Uhr besetzt. An Wochenenden und Feiertagen sind Ansprechpartner von 9 bis 21 Uhr vor Ort.