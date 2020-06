Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Immobilienfirma Bonava plant ein neues Wohnquartier mit 25 Eigentumswohnungen in Hohen Neuendorf. In den kommenden zwei Jahren sollen auf zwei getrennten Grundstücken nahe des Kreiselverkehrs Kurt-Tucholsky-Straße/Karl-Marx-Straße insgesamt vier Mehrfamilienhäuser entstehen, teilte das Unternehmen am

"Die Bauanträge sind schon eingereicht, sodass wir voraussichtlich noch vor dem Winter mit den Arbeiten starten können. Knapp eineinhalb Jahre später wird alles fertig sein", sagte Bonava-Projektleiter Christopher Knappe.

Die Wohnungsmix umfasst vorrangig Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen für Singles und Paare. Doch auch einige größere Varianten mit vier bis fünf Zimmern für Familien sind vorgesehen. Die Wohnflächen variieren dabei zwischen knapp 50 und 130 Quadratmetern. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon oder eine Terrasse. Im Erdgeschoss gehört zudem ein kleiner Garten zum Angebot. Alle Ebenen werden barrierearm per Aufzug erreichbar sein, teilte Bonava mit. Pkw-Stellflächen entstehen direkt auf dem Grundstück im Außenbereich der Häuser. In den hauseigenen Fahrradräumen sollen auch E-Bikes aufgeladen werden können.

"Hohen Neuendorf ist bislang vor allem von Einfamilienhaus-Siedlungen geprägt und daher auch bei jungen Familien sehr beliebt. Wer dagegen eine kleinere Wohnung sucht, findet im Ort kaum Angebote", so Projektentwickler knappe. "Wir wollen allen, denen ein großes Haus mit Garten zu viel ist, eine Alternative bieten, die auch im Alter ein glückliches, selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Nachbarschaft ermöglicht."

Nähere Infos gibt es am 27. Juni am 27. Juni zwischen 11 und 15 Uhr bei einem Infotag in der Karl-Marx-Straße 3.