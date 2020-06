Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir ziehen um", kündigte Irmgard Roth als Quartiersmanagerin für das Gebiet um den Bad Freienwalder Bahnhof und das Stadtzentrum an. Am 30. Juni werde sie die Schlüssel für das Ladengeschäft in der Königstraße 9 wieder an die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WoBaGe) zurückgeben. "Ich beziehe wieder mein altes Büro im Bahnhof", kündigte die Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) an. Die Nutzung des Ladengeschäfts war nur für ein halbes Jahr vorgesehen. Diese Frist ende nun.

Irmgard Roths Angebot, die Sprechstunden des Quartiermangements ins VFBQ-Gebäude in der Wasserstraße zu verlegen, sei in der Stadtverwaltung abgelehnt worden. Stattdessen beziehe sie den vorderen Teil ihres ehemaligen Büros. Wegen der Bauarbeiten im Bahnhof war die Nutzung des Büros ausgesetzt worden. Ihre erste Sprechstunde dort sei am 2. Juli von 13 bis 16 Uhr. Bei schönem Wetter stellt sie ihren Stand auf den Bahnhofsvorplatz.

Eines der an sie herangetragenen Themen sei die Verkehrssituation in der Königstraße zwischen den Einmündungen Rathenau- und Gesundbrunnenstraße. Wie berichtet, ist das Straßenverkehrsamt des Landkreises gesprächsbereit, um eine Lösung zu erarbeiten. Die Forderung der Stadt, ein Halteverbot auszuweisen, ist der Kreisbehörde zu einseitig. Sie bietet an, die gesamte 30-Kilometer-Zone auf den Prüfstand zu stellen.