Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Ihre Klagen gegen das Innenministerium des Landes Brandenburg haben die Gemeinden Pinnow und Mark Landin zurückgezogen. Einstimmig haben Gemeindevertreter das am Donnerstagabend beschlossen.

Die zwei Sitzungen dazu waren eilig vom Direktor des Amtes Oder-Welse Detlef Krause einberufen worden. Er selbst sieht die Rücknahme der Klage inzwischen als sinnvoll an.

In der Klage geht es um den Bescheid des Innenministers vom August 2019, der die Eingemeindung von Schöneberg nach Schwedt genehmigt. Der Amtsausschuss Oder-Welse und die Gemeinde Berkholz-Meyenburg hatten gleichlautende Einsprüche bereits vor wenigen Tagen zurückgezogen. Damit ist der Weg endgültig frei für die seit vielen Jahren angestrebte Eingemeindung von Schöneberg nach Schwedt, die vom Amt Oder-Welse immer wieder torpediert worden war.

Die Zukunft des Amtes Oder-Welse ist offen. Inzwischen will auch Berkholz-Meyenburg nach Schwedt gehen. Ein ähnlicher Beschluss in Richtung Schwedt wird in den nächsten Tagen von Passow erwartet. Dann würden nur noch Pinnow und Landin im Amt verbleiben, was schon allein von der Einwohnerzahl untragbar ist. Die Einwohner dieser beiden Gemeinden sind unsicher, was die Zukunft bringt.