Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Vorbehaltlich aller Festlegungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie findet am 9. September von 10 bis 14 Uhr im Kulturhaus Küstriner Vorland eine Ostbahnkonferenz der potentiellen und fördernden Mitgliedern der IG Ostbahn mit Vertretern aus (Regional-)Politik, Verwaltungen und Medien statt. "Hier werden wir unsere Idee von der Entwicklung der Ostbahntrasse vorstellen", erklärte Rainer Schinkel, Beigeordneter des Landrats von Märkisch-Oderland. "Bis dahin könnten auch Aussagen zur in Aussicht gestellten Elektrifizierung auf der polnischen Seite vorgestellt und die Ziele auf Basis der Seelower Erklärung aktualisiert werden." Noch nicht abgestimmt sei der Termin für die offizielle Gründungsveranstaltung der Interessengemeinschaft Ostbahn, so Schinkel.

Am 17. Juni hat der Kreistag beschlossen, dem Verein IGOB Interessengemeinschaft Ostbahn beizutreten. Zudem liegen die Beschlüsse folgender Gemeinden vor: Vierlinden, Rehfelde, Petershagen/Eggersdorf, Seelow, Müncheberg, Golzow und Letschin. Küstriner Vorland mit den Bahnhöfen Küstrin-Kietz und Gorgast konnte sich noch nicht zu einer Mitgliedschaft durchringen.

Ein Umstand, den auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung bedauerte. Rainer Schinkel geht davon aus, dass sich bis zur Ostbahnkonferenz noch weitere Gemeinden zur Mitgliedschaft bekennen werden.