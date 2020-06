Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Eine Überzeugung setzte sich am Ende durch: Nach der Präsentation der Westvariante einer B-96-Ortsumfahrung der Wasserstadt und mehrerer Mittelvarianten am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle forderte eine Mehrheit der Bürger einen Tunnel im Rahmen einer Mittelvariante. Der Landesbetrieb schenkte aber reinen Wein ein. Planer Marko Jürgen erklärte, eine Tunnelvariante sei viel zu teuer. Daher wurde diese bereits vor längerer Zeit als Option ausgeblendet.

In mehreren Videodarstellungen war zuvor anschaulich gezeigt worden, wo und wie die einzelnen Umfahrungsstraßen verlaufen. Frank Süsser, Ministerialrat im Bundesverkehrsministerium, setzte einleitend auf Optimismus. Danach stünde für den Straßenbau derzeit im Bund soviel Geld wie noch nie zur Verfügung. "Wir haben einen Investitionshochlauf", freute sich Süsser. Aber eine Tunnelvariante sei dennoch nicht machbar, dämpfte er zu große Erwartungen an den Bund. Stadtverordnete ärgerten sich über die angebotenen Optionen. Philipp Berg (Fraktion Vielfalt) sagte, man habe den Fürstenbergern vier "Durchfahrungen präsentiert", also gar keine Entlastung für die Menschen in der Stadt. Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) ärgerte sich, dass nun wieder die Stadtverordneten eine Variante auswählen sollen. Das habe man schon mehrmals gemacht. Es gebe schließlich einen Westvariantenbeschluss.

Tenor zahlreicher Fürstenberger, aber auch von Gästen der Stadt, war außerdem, dass die Landesstraße 15 unbedingt an eine neue B 96 anzubinden sei. Völlig unverständlich sei, dass dieses Planungserfordernis keine Berücksichtigung finde.

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) betonte, die Kommune habe rechtlich gesehen eigentlich gar kein Mitspracherecht. Es gebe allerdings einen Westvariantenbeschluss. Zeitlich soll es laut Landesplanern so weitergehen, dass die endgültige Vorzugsvariante noch 2020 festgelegt wird.

