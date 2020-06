Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) . "Wir sind zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr wieder ‚Snowy’ im Friedrich-Wolf-Theater geben wird", erklärt Andrea Titzki, die künstlerische Leiterin des beliebten Musicals, in dieser Woche.

Man habe mit der Stadt vereinbart, dass man sich Ende August erneut zusammensetzt und die Möglichkeiten sondiert. Aufgrund der sich stetig verändernden Covid-19-Beschränkungen gibt es aktuell noch keine festen Zusagen.

Nichtsdestotrotz wurden seitens des Snowy-Teams schon vorbehaltlich Termine bekannt gegeben. Die Musical-Premiere soll demnach am 6. Dezember stattfinden. Dann folgen am 8. und 9. sowie am 17. und 18. Dezember Vormittagsveranstaltungen für Kitas und Schulen. Nachmittagsvorstellungen sind am 19. und 20. sowie am 22. und 23. Dezember angesetzt. Auch die traditionelle Aufführung am Heiligabend ist aufgeführt. Und die letzte Snowy-Show für 2020 soll am 27. Dezember stattfinden.

Da aufgrund der Corona-Regeln alles unter Vorbehalt gilt, sind die Veranstaltungen allerdings noch nicht buchbar. Der Ticketverkauf kann also noch nicht starten.