Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass Süleyman Ö. im Mai 2019 die Rekordmenge von 658 Kilo Heroin durch Brandenburg in die Niederlande schmuggeln wollte, steht fest. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Aber wusste er, dass die illegalen Drogen in dem türkischen Honig versteckt waren, den er in seinem Transporter geladen hatte? Oder war er nur der ahnungslose Kurier im arbeitsteiligen Drogengeschäft?

Vor allem um diese Frage dreht sich der seit Dezember 2019 vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) laufende Prozess gegen den 64-Jährigen. Zur Aufklärung sollten am Donnerstag zwei niederländische Ermittler beitragen, die jüngst einige Drahtzieher des Schmuggels festnehmen konnten. Die Videovernehmung der Zeugen erwies sich als anspruchsvolles Unterfangen. Nicht nur die Technik musste mitspielen, auch das Hin-und-Her-Übersetzen vom Niederländischen ins Deutsche und ins Türkische war eine Herausforderung.

Der Vorsitzende als Techniker

Techniker, die sich um eine reibungslose Bild- und Tonübertragung hätten kümmern können, standen der Kammer in Frankfurt nicht zur Verfügung. Eine per Telefon zugeschaltete Service-Mitarbeiterin vermochte anfängliche Probleme nicht zu lösen, sodass schließlich der Vorsitzende Richter Dirk Kreckel und der Verteidiger des Angeklagten gemeinsam so lange am nicht mehr ganz jungen Gerichts-Laptop tüftelten, bis zumindest eine notdürftige Verständigung mit den Zeugen in den Niederlanden möglich war. "Holland, können Sie uns hören?", hatte Kreckel zunächst einige Male vergeblich gefragt.

Der Erkenntnisgewinn der aufwendigen Vernehmung war dann eher überschaubar. Die niederländischen Ermittler sagten aus, dass der Frankfurter Angeklagte um seine illegale Fracht gewusst habe. Dies sei abgehörten Gesprächen unter den Bandenchefs zu entnehmen gewesen. Was genau in dem offenbar verwanzten Auto gesagt worden sein soll und ob es sich tatsächlich auf Süleyman Ö. bezog, konnten die Zeugen auch auf wiederholte Nachfragen von Verteidiger Maik Bunzel allerdings nicht sagen.

Ein Abhörprotokoll liegt bislang offenbar lediglich in niederländisch vor. Den ursprünglich türkischen Wortwechsel dann aber weiter ins Deutsche zu übersetzen, sei fehleranfällig, sagte der Vorsitzende. Deshalb werde man sich nun um die Original-Audiodateien bemühen und sie übersetzen lassen.

Wegen des Reha-Aufenthalts einer Schöffin wird der Prozess nun jedoch für mehrere Wochen unterbrochen. Ein Urteil wird Ende August erwartet. Bundespolizisten und Zollfahnder hatten den Transporter von Süleaman Ö. am Vormittag des 31. Mai 2019 auf der A 12 bei Fürstenwalde aus dem Verkehr gezogen. Seine Ladung hatte er im kirgisischen Bischkek aufgenommen.