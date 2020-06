In traumhafter Wasserlage entsteht der Wohnpark an der Neuendorfer Straße. Die ersten Wohnungen können im November bezogen werden. © Foto: Th. Messerschmidt

Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Beinah sechs Wochen ist das neue Rewe-Center in der Neuendorfer Straße am Start und sorgt für Belebung auf dem einstigen Industriegelände, dessen Wandel so lange herbeigesehnt wurde. Wo 1866 ein Holländer namens W. A. Scholten eine Stärke- und Syrupfabrik angesiedelt hatte und am 30. September 1990 die Stilllegung erfolgt ist, diskutierte man ab 2007 über die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und flankierende Wohnbebauung und konnte sich im Stadtrat erst im Juni 2017 einigen. Dann ging alles recht schnell auf den 20.000 Quadratmetern zwischen Havel und Neuendorfer Straße: Schornsteinsprengung am 15. September 2017, Grundstücksberäumung 2018, Investorenwechsel 2018 und 2019, Baustart im Frühjahr 2019. Ein Jahr später war das 3.300 qm große Rewe-Center samt der 230 Parkplätze, des Spielplatzes und des Trimm-dich-Pfades vollbracht, derweilen auch der Wohnungsbau schon weit fortgeschritten ist. 124 Wohnungen sind in 13 Gebäuden im Entstehen, wofür das Semmelhack-Wohnungsunternehmen (www.semmelhaack.de) verantwortlich zeichnet. Unternehmenssprecher Axel J. Witt beziffert auf BRAWO-Nachfrage weiterhin: "Die Wohnungen haben zwei bis fünf Zimmer und Wohnungsgrößen von circa 56 bis 177 Quadratmeter." Die Gebäude sollen sukzessive bezugsfertig werden und die Errichtung sämtlicher Gebäude Anfang 2021 abgeschlossen sein. Laut Witt hat die Potsdamer Semmelhaack-Niederlassung bereits im Mai mit der Vermietung begonnen und vorgemerkte Interessenten informiert, woraus erste Besichtigungstermine resultierten – "selbstverständlich unter Einhaltung der einschlägigen Hygiene-Regeln und in Einzelterminen." Die Nettomieten sind mit wenigstens 9,40 Euro/qm (max. 12,92) für Brandenburger Verhältnisse recht stolz, jedoch der guten Wasserlage und gestiegenen Nachfrage im berlinnahen Raum geschuldet. Zudem werden Schwimmstege für weitere Exklusivität sorgen. Axel J. Witt bestätigt: "Semmelhaack wird dort zwei Schwimmstege als Bootsanleger errichten. Derzeit wird hierfür ein Betreiber gesucht. Die genaue Größe der Steganlage sowie die Einzelheiten zur Vermietung und Zugänglichkeit stehen jetzt allerdings noch nicht fest." Unabhängig davon verzeichne der Vertrieb eine gute Nachfrage nach den neuen Wohnungen – "einige Mietverträge wurden bereits abgeschlossen und die ersten Wohnungen werden zum 1. November dieses Jahres angemietet. Die Bauarbeiten kommen bestens voran!"

Auch scheint das Interesse des Wohnungsunternehmens an Brandenburg gewachsen, denn deren Pilotprojekt kann Folgen haben: "Das Semmelhaack Wohnungsunternehmen projektiert weitere Bauvorhaben in Brandenburg an der Havel", versichert Witt, darf aber noch keine Details verraten.