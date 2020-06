Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) So hatte sich Dr. Andres Neuhaus seinen Start als Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Frankfurt (Oder) nicht vorgestellt.

Mitten in die 100-Tage-Frist hinein, in der neue Führungskräfte üblicherweise ihre Ideen zur Weiterentwicklung ihres Hauses entwickeln, kam die Coronakrise.

"Corona hat als Krankheit für die klinische Psychiatrie bislang zwar noch keine besonders große Relevanz. Aber die Hygieneauflagen, die auch für unsere Klinik gelten, schon", sagt Dr. Neuhaus. Der 45-jährige Psychiater hat die Leitung der Klinik zu Jahresbeginn übernommen.

Kleinere Therapiegruppen

Dass die Zweibettzimmer auf den fünf Stationen der Psychiatrischen Klinik derzeit möglichst nur mit jeweils einem Patienten belegt werden, hat ebenso Auswirkungen wie die Beschränkungen für die therapeutische Arbeit. Wo sonst in der Regel sechs bis acht Patienten an einer Therapiegruppensitzung teilnehmen, dürfen es derzeit nicht mehr als vier plus Therapeut sein, so der Chefarzt. Die Folge ist klar: "Wir können weniger Patienten aufnehmen. Wobei akute Fälle natürlich Vorrang haben. Andere müssen unter Umständen etwas länger warten", macht Dr. Andres Neuhaus deutlich.

Die Ärzte in seiner Klinik machen aktuell die Erfahrung, dass es "Patienten mit Depressionen derzeit sogar zum Teil besser geht. Sie erleben, dass auch andere zu Hause bleiben und die Erfahrung machen müssen, dass ihr Leben plötzlich nicht mehr normal ist. Das hebt das angekratzte Selbstbewusstsein mancher Patienten", beschreibt der Psychiater das Phänomen.

Andererseits erfahren die Mitarbeiter der Psychiatrischen Klinik, zu der auch zwei Tageskliniken in Frankfurt und Seelow sowie Institutsambulanzen in Frankfurt, Seelow und Eisenhüttenstadt gehören, wie die Coronakrise Probleme verschärft – vor allem die von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und Kinder. "Durch die Kontaktbeschränkungen ist das Entkommen schwerer. Einige der Betroffenen landen letztlich bei uns", so Dr. Neuhaus.

Seinen Schwerpunkt für die Weiterentwicklung der Klinik hat der neue Chefarzt dennoch in der 100-Tages-Frist gefunden: "Wir müssen mehr für die Heranwachsenden unter unseren Patienten tun", sagt Dr. Andres Neuhaus. Die scharfe Trennung zwischen Kindern und Jugendlichen – für die es am Klinikum eine eigene psychiatrische Klinik gibt – und den erwachsenen Patienten der Psychiatrie soll aufgeweicht werden.

Dass die Familie, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit ihrem stärkeren sozialen Ansatz eine große Rolle spielt, ab der Volljährigkeit eines Patienten plötzlich außen vor sei, würden viele Betroffene nur schwer verkraften, erklärt der Psychiater.

Die geplante Station für Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wollen die beiden psychiatrischen Kliniken des Klinikums gemeinsam aufbauen und betreiben. Die Patienten dort sollen unter anderem länger von dem besseren Betreuungsschlüssel profitieren, der für psychisch kranke Kinder und Jugendliche gilt.

Deren Zahl habe sich in den vergangenen Jahren vergrößert, weiß Dr. Neuhaus. Er kennt auch einen Grund – ein verändertes Suchtverhalten. Und eine Sucht ist häufig Auslöser für eine psychische Erkrankung. Während bis vor etwa zehn Jahren der Alkohol als Droge auch unter Jugendlichen klar dominiert habe, seien inzwischen Cannabis und seit fünf bis zehn Jahren verstärkt Amphetamine dazu gekommen, so Dr. Andres Neuhaus. Und gerade unter den Amphetamin-Konsumenten seien viele mit einer Doppel-Diagnose: Sie sind suchtkrank und leiden unter einer Psychose. Der Krankheitsverlauf sei in diesen Fällen oft besonders schwer und die Gefahr, dass die Erkrankung chronisch wird, besonders groß. "Eine bessere therapeutische Betreuung kann den Unterschied ausmachen, ob ein junger Patient krank bleibt oder zu einem produktiven Teil der Gesellschaft wird", macht der Therapeut deutlich, warum er hier Verbesserungen will.

Corona bremst Stations-Aufbau

Doch auch der Aufbau der neuen Station in einem im Ausbau befindlichen Gebäudeteil des Klinikums wird von Corona gebremst. Die baulichen und logistischen Kapazitäten des Krankenhauses sind durch Maßnahmen zur Trennung der stationären und ambulanten Bereiche gebunden. Davon zeugt unter anderem die mobile Wand, die im Bereich des Atriums aufgebaut worden ist.

Für die jungen Patienten der geplanten Station gilt übrigens dasselbe wie für alle psychiatrischen Patienten des Klinikums: "Ihr Wille und ihre Motivation sind das A und O. Eine Zwangsjacke gibt’s bei uns nicht", sagt Chefarzt Dr. Andres Neuhaus.