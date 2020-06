Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mit einem Konzert aus Jazz und Swing ist die Schwedter Big Band auf die Odertalbühne zurückgekehrt. Und das Publikum kam gern mit dazu. Waren doch beide – Musiker und Zuschauer – durch die Corona-Krise von kulturellen Ereignissen entwöhnt. Die 150 möglichen Sitzplätze waren schon Tage vorher ausverkauft.

Orchesterleiter Dirk Eise-­nacher führte durch den Abend und versicherte: "Als das Angebot der Uckermärkischen Bühnen kam, auf der Odertalbühne zu spielen, habe ich sofort zugesagt." Nur drei Proben hat die Big Band mit dem schönen Namen "Music Messengers" (Musikbotschafter) gehabt, und zwar auf dem Hof der Schwedter Musik- und Kunstschule. Eine dieser Proben bezeichnete Dirk Eisenacher wegen des Wetters als "vom Winde verweht".

Instrumente voll im Rhythmus

Nun aber zeigte die Big Band, was sie drauf hat an bewährtem Repertoire. Da war dieser schöne Swing "Sing, sing, sing" dabei und auch das "Puttin‘ On the Ritz" durfte nicht fehlen, das Big Band-Sänger Dennis Heinrich so galant interpretierte. Wenig später wurde er von Gastsängerin Lilli Bandt mit starker Stimme abgelöst. Eine Augenweide waren außerdem die Trompeter und Posaunisten, die ihre Instrumente gut gelaunt zum Rhythmus schwangen. – Spätestens jetzt hatte auch der letzte Zuschauer den Nieselregen über den Zuschauerrängen vergessen.

Im Plauderton stellte Dirk Eisenacher die Solisten des Abends vor, darunter Anja Stumpf am Saxofon, die in London ihre Doktorarbeit schreibt und derzeit in ihrer alten Heimat Landin weilt. Unüberhörbar war Rhythmusgeber Uwe Müller am Schlagzeug. Eine super Nummer lieferte Gesangssolist Elvis Kuklinski mit dem Bond-Song "Goldfinger".

Das Neustartkonzert nach Corona war für Dirk Eisenacher mit doppeltem Lampenfieber verbunden, denn seine Eltern saßen mit im Publikum. Am Ende forderte das Publikum mehrere Zugaben. Natürlich durfte der Erkennungssong der Band nicht fehlen: "Tequila". Das Publikum sang mit. Dirk Eisenacher sagte nach dem Konzert: "Vielen Dank an die Band und ihre Gesangssolisten für ihre tolle Einsatzbereitschaft und super Leistung. Für mich als Leader ist dieses Konzert unvergesslich."

Auf der Odertalbühne geht es jetzt weiter mit dem ersten open-air-Kino von Uckermärkischen Bühnen und Stadtwerken Schwedt. Film Nummer eins ist "A star is born" mit Lady Gaga. Er wird am 26. Juni um 20.30 Uhr gezeigt. Die Uckermärkischen Bühnen steuern ihre LED-Wand bei, das Kino Filmforum hat die Filme ausgewählt. Kinoleiterin Doreen Müller sagt: "Wir bringen frisches Popcorn, Eis und kühle Getränke mit, denn das darf beim Open-Air-Kino nicht fehlen." Bis zum 26. Juli gibt es zehn weitere Filmvorführungen.

Info:www.filmforum-schwedt.de