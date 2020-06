Matthias Henke

Gransee (MOZ) Die Verteidiger des wegen Vergewaltigung, versuchten Missbrauchs eines Kindes und sexueller Belästigung angeklagten 25-jährigen Granseers ziehen die Glaubwürdigkeit der zumeist minderjährigen Belastungszeugen weiter in Zweifel. Am Donnerstag fand der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Neuruppin statt.

Gerade die hinter verschlossenen Türen getätigten Aussagen des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers am Mittwoch haben sich als sehr problematisch erwiesen, stellte die Verteidigung zu Beginn fest. Ihrem Ansinnen, weitere Geschädigte öffentlich zu vernehmen, versagte das Gericht aber die Zustimmung. So wurde auch eine zur Tatzeit 14-Jährige mit dem Verweis auf den Schutz der Intimsphäre wieder hinter verschlossenen Türen befragt. Der Angeklagte soll sie bedrängt und in den Schritt gefasst haben.

Weitere Termine anberaumt

Das Programm der zweiten großen Strafkammer als Jugendkammer war für diesen Tag durchaus anspruchsvoll. Aufgrund der Verspätung eines Zeugen hätte sich der Prozess beinahe weiter in die Länge gezogen. Der Zeuge wurde jedoch schließlich auf einen Folgetermin umgeladen. Andere Aussagen fanden dagegen wie geplant statt. Die 13-jährige Freundin einer Geschädigten räumte dabei offenbar nachweislich ein, dass ihre im Vorfeld bei der Polizei zu Protokoll gegebene Aussage teils übertrieben, teils sogar falsch war. Dies betraf eine Verfolgung und Nötigung durch den Angeklagten nach einer angeblichen Belästigung. Ein weiterer Zeuge berief sich hingegen auf Gedächtnislücken, als er das Geschehene schildern sollte. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte die Verteidigung in den Raum gestellt, dass unter Umständen innerhalb des Freundeskreises des möglichen Opfers Absprachen getroffen worden sein könnten, um den 25-Jährigen zu belasten.

Der ursprüngliche Terminplan für den Prozess ist durch die ausführliche Befragung der Zeugen nicht mehr zu halten. Allein am Mittwoch wurde die mutmaßlich Vergewaltigte drei Stunden vernommen, die erste Zeugin am Donnerstag fast anderthalb Stunden. Eigentlich sollte am 7. Juli das Urteil gesprochen werden. Dieser Termin wurde gestrichen. Stattdessen wird nun am 15. Juli und 17. Juli weiterverhandelt. Auch für August wurden noch Termine festgesetzt.