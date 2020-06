Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Nach meinem Ausscheiden aus der Landespolitik, ist es trotzdem wichtig, sie nicht aus den Augen zu verlieren und Themen zu transportieren", sagte Marco Büchel, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung. Bei der Landtagswahl 2019 verlor Büchel sein Mandat. Deshalb hatte der Kurstädter seinen Parteifreund Andreas Büttner, Landtagsabgeordneter Uckermark West und Oberhavel, eingeladen, um die Schwerpunkte seiner landespolitischen Arbeit weiterzuführen. Büttner ist als Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Kommunales des Landtages besonders interessiert an Polizei und Feuerwehr.

Eine der höchsten Förderungen

"Das neue Feuerwehrgerätehaus ist ein gutes Beispiel für das kommunale Investitionsprogramm der letzten Legislaturperiode", erklärte Büttner. Mit 1,8 Millionen Euro Zuschuss habe Bad Freienwalde landesweit eine der höchsten Förderungen bekommen. Dieser Umstand habe die Kurstadt "den damaligen Landtagsabgeordneten" Jutta Lieske (SPD) und Büchel verdanken, die in Potsdam immer wieder "genervt" hätten. Mit dem Neubau habe die Feuerwehr ihre Ausrückezeit um zwei Minuten verbessern können. "Das zeigt mir, dass das Geld gut angelegt ist", erklärte der Linken-Politiker. Er plädierte, das Programm neu aufzulegen.

Ferner besuchten Büttner und Büchel das Polizeirevier in der Adolf-Bräutigam-Straße. "Das Gebäude ist auf zehn Jahre angemietet und super ausgestattet", bestätigte der Landtagsabgeordnete. Es gebe ein Grundstück in der Stadt für einen Neubau. Aber es müsse sich einiges bewegen, damit der Landesbaubetrieb dort baue. "Andreas Büttner soll das Thema mit nach Potsdam nehmen", so Büchel und ergänzte. "Mir war die Polizei immer wichtig, weshalb ich mich dafür eingesetzt habe, dass sie aus der Bruchbude in der Gesundbrunnenstraße herauskommt, wir zuerst eine Übergangsvariante und dann eine langfristige Lösung finden."

In der Amtsverwaltung von Falkenberg-Höhe trafen die Politiker auf Amtsdirektor Holger Horneffer. "Es macht Spaß, mit Hauptverwaltungsbeamten zu sprechen, die die Probleme unumwunden auf den Tisch packen", sagte Büttner. Zunächst sei es um die Wriezener Bahn gegangen, die über Werneuchen hinaus verlängert werden soll. Schließlich sprachen sie über die Haushaltsproblematik von Heckelberg-Brunow, die zwischen Innen- und Finanzministerium hin- und hergeschoben werde. Dies betreffe auch die zu kleine Arztpraxis im Landambulatorium in Heckelberg. Die Gemeinde, die ihre Ärztin halten will, hat eine Alternative im Blick, braucht aber Geld, um sie zu realisieren.