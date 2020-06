Lehrreich: Das Schild an der Kanzel dient der Orientierung und bietet einen Lerneffekt. © Foto: Anke Beißer

Aufgabe für zwischendurch: Am Wegesrand wächst mit jedem Rätselfreund, der einen Stock ablegt, eine Behausung. © Foto: Anke Beißer

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die gute alte Schnitzeljagd erlebt immer mal wieder eine Renaissance. Beim Geocaching wird Koordinaten nachgegangen, um am Ende einen kleinen Schatz zu haben. Der Weg ist das Ziel, und vor allem Spürsinn ist gefragt. "Actionbound", wie eine etwas neuere Facette heißt, setzt da noch eins drauf und kombiniert das Suchspiel mit Wissenszuwachs und Unterhaltung. Die moderne Handy-Technik macht es möglich.

Einer, der die Schnitzeljagd via Handy für sich entdeckt hat, ist Michael Hochberg. Er ist Pastor in der International Christian Followship Church Grünheide (ICF), einer international agierenden freikirchlichen Gemeinschaft. Sie hat ihr Domizil im Regenbogenhaus an der Walther-Rathenau-Straße, das auch eine christliche Kita beherbergt. Im zurückliegenden Vierteljahr hat Hochberg Rätselrunden konzipiert, die er von den Kita-Kindern testen ließ – und ist dabei auf viel Begeisterung gestoßen. Inzwischen hat er eine App, die im Abonnement zu nutzen ist, mit seinen "Actionbounds" der Kita Regenbogenhaus gefüttert und die mobilen Abenteuer somit öffentlich gemacht.

Eines trägt den Titel "Ameisen" und startet am Waldparkplatz nahe der Reha-Klinik. Ab hier startet der Dialog mit der App. Da gilt es zum Beispiel Quizfragen zu den Krabbeltieren zu beantworten. Für die richtige Lösung gibt es 100 Punkte und den Hinweis für den weiteren Weg. Es gilt einen Ameisenhaufen zu entdecken und das Treiben zu beobachten. Die App liefert allerlei Wissenswertes zu seiner Entstehung und zum Leben darin. Für die Schnitzeljäger lässt sich so exemplarisch das Wunder Natur erleben, wird sie manches sogar in Staunen versetzen.

Für Kinder und Eltern gedacht

"Vieles habe ich kindgerecht gestaltet, anderes richtet sich mehr an die Eltern. So ist für beide etwas dabei", erzählt Hochberg. Er ist begeistert ob der Möglichkeiten, mit denen sich die Rätselrunden gestalten lassen. Kleine Hörspielschnipsel sind genauso möglich wie Musikeinspielungen. Seine Parcours’ sind in etwa einer Stunde abzulaufen. Neben den "Ameisen" gibt es "Nadelbaum" und "Pfingsten". "Meine Bounds haben immer einen christlichen Gedanken", sagt Hochberg. Dieser sei grundlegend, aber nicht vordergründig verarbeitet.

Wer sich in die Welt der mobilen Schnitzeljäger begibt, wird auch andernorts fündig. In Woltersdorf etwa ist eine Herrentagsrunde hinterlegt, in Schöneiche haben Zweitklässler und der Hort Tausendfüßler je einen Parcours gestaltet, ebenso wie der Museumspark in Rüdersdorf.

Übrigens: Zuweilen mangelhaftes Internet ist kein Problem. Die Touren können vorab aufs Handy geladen werden, funktionieren also auch offline.