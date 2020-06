René Wernitz

Rathenow (MOZ) Brigitte Wanagas-Schwarz ist vielen ehemaligen Schülern in Rathenow, Premnitz und Brandenburg an der Havel bekannt. Aber nicht nur einstige Schüler kennen und schätzen die 1950 in Neuruppin geborene ehemalige Kunstlehrerin, denn auch als Künstlerin machte sie sich bereits vor Jahren einen Namen.

Mit ihrer großen Werksausstellung "Außenwelt und Bilderwelt" präsentiert Brigitte Wanagas-Schwarz Malerei, Décalcomanie und Grafik im Kulturzentrum und stellt damit erneut ihre Vielfältigkeit unter Beweis. Ihr besonderes Interesse gilt neben der Landschaft der expressiven Kunst, den Experimenten mit Malerei und Technik, der Darstellung des menschlichen Körpers sowie dem Porträt.

Mehr als 70 Bilder - darunter Kohlezeichnungen, Radierungen, Pinselzeichnungen, Stillleben und Landschaften in Aryl oder Mischtechniken sowie Materialdrucke, Collagen und mehr - sind bis 9. August im Erdgeschoss des Rathenower Kulturzentrums zu sehen. Eröffnung war am Donnerstag. Zeitgleich eröffnet wurde die Ausstellung "Mittenmang im Asphaltgrau" mit 30 detailreichen und farbintensiven Bildern des Großwudickers Daniel Schröder.