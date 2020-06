René Wernitz

Kleßen-Görne (MOZ) Birgit Jochens steckt voll in den Vorbereitungen auf den großen Moment: Am 8. Juli eröffnet die Kuratorin das Kinderbuchmuseum in Kleßen, Schulweg 2. Geboten werde nicht nur ein Überblick über 300 Jahre Kinderbuchproduktion, sondern auch die Sonderausstellung "Wie im Bilderbuch? Die Nachkriegszeit im Bilderbuch und in der Erinnerung", so Jochens. Zahlreiche Brandenburger sowie Zeitzeugen aus Berlin hätten an der Sonderausstellung mitgewirkt. Diese sei ein Projekt im Rahmen des Themenjahres "Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen" von Kulturland Brandenburg. Dargestellt werde, wie die Kinderliteratur der Realität der Nachkriegszeit begegnete. Mehr Infos auf www.kinderbuchmuseum-havelland.de.