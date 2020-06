red

Bad Belzig Am Nachmittag des 20. Mai, als sich kurz vor Sprechzeitende keine Patienten mehr in der Arztpraxis befanden, bereiteten sich die Praxismitarbeiter in einem hinteren Sprechzimmer auf die Aufgaben des nächsten Tages vor. Als sie dabei klappernde Geräusche aus dem vorderen Bereich der Praxis (Anmeldung und Wartebereich) vernahmen, ging eine Mitarbeiterin nachschauen.

Dort versuchte ein älterer, sehr nervöser Mann sich etwas in die Jackentasche zu stecken. Auf Nachfrage gab der Mann an, nur ein Patient einer anderen Praxis zu sein und sich lediglich in der Tür geirrt zu haben. Daraufhin bemerkte die Mitarbeiterin, dass die Schublade ihres Schreibtisches offenstand und eine darin befindliche Geldkassette geöffnet wurde. Sofort war der Frau klar, dass der ältere Mann an der Kassette gewesen sein muss und rief daraufhin nach der Ärztin. Diesen Moment nutzte der Unbekannte, um die Praxis fluchtartig in Richtung Stadtmitte zu verlassen. Eine erste Nachschau ergab, dass der Unbekannte eine geringe Menge Bargeld entwendet hat.

Personenbeschreibung zu dem älteren Mann: ca. 60 Jahre, ungepflegtes Erscheinungsbild (ungepflegter Drei-Tage Bart), 165 bis 170 cm groß, normale Statur, graue Haare, braune Hose sowie braune Jacke

Die Bad Belziger Kriminalpolizei ermittelt nun zu einem Diebstahlsdelikt und fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann machen? Wer hat den Unbekannten am Mittwoch, 20. Mai gegen 14.50 Uhr aus dem Ärztehof der Straße der Einheit rennen sehen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer 03381/560-0 entgegen. Auch das Hinweisformular im Internet polbb.eu/hinweis kann genutzt werden. Der Online Services des Bürgerportals ist zu finden unter www.polizei.brandenburg.de.