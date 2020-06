Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Wasserstand der Oder stieg in Frankfurt am Donnerstag auf 2,75 Meter bis 2,92 Meter, wie am Messpunkt in Słubice und den beiden in Frankfurt abzulesen war. Heute könnte die Oder auf 3,05 Meter ansteigen, am Wochenende sogar auf 3,15 Meter, wie auf der Seite des Landesumweltamtes prognostiziert wird.

Der Grund dafür sind starke Regenfälle in Südpolen und der Oberlausitz am vergangenen Wochenende. Vor einer Woche wurde an den Pegeln in Frankfurt und Słubice noch ein Wasserstand zwischen 1,52 Meter und 1,70 Meter gemessen.