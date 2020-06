Elke Kögler

Oranienburg (OGA) Eine 84-Jährige ist am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, von Feuerleuten aus ihrer Wohnung in der Berliner Straße in Oranienburg geborgen worden.

Die Feuerwehr ist nach Angaben der Polizei alarmiert worden, weil der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Grund war ein Kochtopf auf dem Herd der Frau, aus dem Rauchschwaden aufstiegen. Nachdem die Feuerwehrleute die Räume gelüftet hatten, kehrte die Seniorin in ihre Wohnung zurück.