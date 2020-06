Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Vielleicht fällt der Urlaub in diesem Jahr aus. Dann gilt es, die freie Zeit in Oranienburg abwechslungsreich zu gestalten. Die Turm-Erlebniscity hat dafür einen Ferienplan erstellt: Jeden Tag gibt es wechselnde Angebote. Zum Beispiel kommt Zauberin Johanna Lux am 30. Juni, 6., 9. und 15. Juli ins Schwimmbad, um jeweils zwischen 13 und 16 Uhr kleine und große Badegäste mit ihrer Magie zu verzaubern. Maskottchen Falko bekam am Donnerstag schon eine kleine Zauberkostprobe von Johanna Lux.

Turm-Geschäftsführer Kay Duberow verweist natürlich auch auf die gepflegte Rasenfläche und bequemen Liegen, die das Schwimmbad zur sauberen Badesee-Alternative machen. Auf dem Ferienprogramm stehen außerdem jede Woche ein Sprung-Cup, Mattenlauf über Wasser, Torwandschießen, Federball, Tischtennis, Wasserspiele und Rutsch-Spaß. Das Programm ist auf www-erlebniscity.de abrufbar.

Stempel fürs Lesen - mindestens drei Bücher

Wer am Badesee, bei Regenwetter oder in der Hollywoodschaukel gern ein Buch liest, wird in der reichen Auswahl der Stadtbibliothek fündig. Besonders eifrige Leseratten der 1. bis 7. Klasse bekommen eine eigene Auswahl aus 400 Büchern. Mindestens drei Bücher lesen, den Mitarbeitern der Bibliothek von den Leseabenteuern berichten und eine Urkunde und eine Überraschung erhalten. Die Teilnahme kann auf dem Zeugnis vermerkt werden.

Nach einer Anmeldung per E-Mail an kinderbibliothek@oranienburg.de kann die Clubkarte für die Teilnahme zwei Tage später abgeholt werden. Für eine Rückmeldung über die gelesenen Bücher stellt die Stadtbibliothek vor Ort und auf ihrer Website Arbeitsblätter zur Verfügung. Wer möchte, kann aber auch anrufen und den Mitarbeitern der Stadtbibliothek am Telefon Fragen zu den gelesenen Büchern beantworten. Für jedes gelesene Buch mit Rückmeldung gibt es einen Stempel. Wer mindestens drei Stempel sammelt, bekommt eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Bis zum 15. August 2020 müssen alle Bücher und Arbeitsblätter abgegeben werden.

Auch die Leegebrucher Bibliothek beteiligt sich wieder am Brandenburger Lesesommer. Weitere Informationen dazu gibt es telefonisch unter der Rufnummer 03304 249660.