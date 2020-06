Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Kein Einsatz von Pferden für Kutschfahrten bei Temperaturen ab 30 Grad Celsius – für Berlin wurde das im Mai eingeführt. Das Ostprignitz-Ruppiner Veterinäramt hat sich den Berliner Vorstoß zur Grundlage genommen, um auch im Landkreis ähnliche Vorgaben zu machen.

Doch bei den Kutsch-Unternehmen fehlt jegliches Verständnis dafür, weswegen vier davon Widerspruch eingelegt haben. Seitdem ist die Rechtslage unklar. Eine Reaktion des Kreises haben drei Unternehmen auf ihre Beschwerden auch rund ein Jahr später noch nicht erhalten. Das sorgt in der Branche, die wegen der Pandemie derzeit auch schon so zu kämpfen hat, für Unsicherheit und zusätzliche Probleme. Denn einen Normalbetrieb gibt es noch nicht wieder. Die Kosten für die Tiere aber fallen trotzdem an.

Dass ihnen deren Gesundheit wichtig ist, berichten die Unternehmer übereinstimmend. "Die Pferde sind für mich wie meine Kinder, und sie gehören zur Familie", macht etwa der Wallitzer Karsten Fechtner klar, der als "Kutschenkarsten" regelmäßig Touren anbietet. Dass die Behörden auf die Gesundheit der Tiere achten, kann er nachvollziehen. "Es ist grundsätzlich richtig, dass das Veterinäramt kontrolliert. Es gab ja auch schon mal schwarze Schafe in der Branche." Doch die Temperaturbegrenzung sei völlig praxisfremd und nicht umsetzbar. Das sieht auch Fuhrunternehmer Jürgen Strache aus Zermützel so, der Kremserfahrten für Familien anbietet. Denn im Gegensatz zu Berlin, wo die Temperatur einer Wetterstation gilt, sollen die Kutscher selbst messen und dann unterwegs reagieren. Doch auf der Hälfte einer Tour könne er eine Gruppe von Rentnern nicht aus dem Wagen werfen. Zumal er keinen Fall im Landkreis aus den vergangenen 30 Jahren kenne, bei dem Pferde durch Hitze zu Schaden gekommen seien. "Es ist doch auch nicht so, dass wir den ganzen Tag unterwegs sind. Eine lange Tour dauert bei uns maximal drei Stunden."

Andere Routen bei Hitze

Bei längeren Touren setzt sein Branchen-Kollege Fechtner hingegen darauf, an besonders heißen Tagen schon früh morgens aufzubrechen oder Touren in den späten Abend zu verlegen, wenn die Temperaturen nicht auf dem Höhepunkt sind. Ein anderes Mittel, das die Kutscher nach eigener Aussage anwenden, ist die Routenwahl. "Wenn wir im Buchenwald unterwegs sind, ist dort die Temperatur bestimmt zehn Grad niedriger als in der Stadt", sagt Strache. "Bei 30 Grad stellen sich die Rheinsberger Kollegen auch nicht ans Schloss." All das zeige, dass es der neuen Regelungen nicht bedurft hätte.

Die Kreisverwaltung verweist aber auf das brandenburgische Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Dieses hatte schon 2009 empfohlen, Regeln für Kutschbetriebe, für die es sonst keine konkreten Gesetzesvorgaben gibt, an die Berliner Leitlinien anzulehnen. Als diese im Mai 2019 verschärft wurden, nahm der Landkreis auch diese wieder als Vorbild. Die Sorge, dass Menschen auf der Hälfte einer Heidetour ausgesetzt werden müssten, teilt das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft nicht. "Durch den Wetterbericht ist es ja planbar. Dann sollten solche langen Touren an diesen Tagen nicht stattfinden", hieß es am Donnerstag aus der Behörde.