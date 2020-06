Florentine Wendt

Rathenow (BRAWO) Störche in Rathenow-West? Für viele Bewohner mittlerweile nichts Besonderes mehr! Denn seit vielen Jahren ist der alte Bäckereischornstein des Hauses in der Genthiner Straße 7 ein Nistplatz. Auch in diesem Jahr wird hoch oben der Horst von einem Storchenpaar bewohnt, Nachwuchs hat sich längst eingestellt.

Jedes Jahr im Frühjahr ist es soweit: In Dörfern und Städten fliegen die Störche ein. In der Genthiner Straße 7 bleibt das nicht unbemerkt. Kleine Äste liegen überall verteilt im Garten, manchmal sieht man sogar alte Eierschalen. Ein sicheres Indiz dafür, dass die aus dem Süden zurückgekehrten Störche aufräumen, um es sich in ihrem Horst zum Brüten bequem zu machen.

Normalerweise werden zwischen ein bis vier Jungstörche im Nest groß, zwischen 2014 und 2018 gab es in der Genthiner Straße 7 keinen Nachwuchs, zumal sich von 2016 bis 2018 kein Storch dort blicken ließ. Woran es liegt, dass es Störche zuweilen woanders hinzieht, weiß man nicht. Für 2017 könnte es aber eine originelle Erklärung geben: Das Nest war besetzt: Statt Störche hatten Wildenten das Nest auf dem Schornstein bezogen. Auch ihnen schien das ein guter Ort zum Brüten zu sein.

Doch das ist nicht die einzige Geschichte, die sich um das Storchennest in Rathenow-West rankt. In einem Jahr brachten die Altstörche unerklärlicherweise ihrem Nachwuchs Angelsehnen mit Haken als Nahrung mit. Der eine Jungstorch biss sich den Haken in den Schnabel, der andere wickelte sein Bein in die Sehne. Beide wurden vom Nest geholt und gerettet. Bis zum Spätsommer waren sie wieder wohlauf und konnten zum Überwintern in den Süden fliegen. Vor ein paar Jahren versammelten sich auf dem Horst neun Jungstörche zum Abflug, der Nachbar hat dieses besondere Szenario glücklicherweise per Foto festgehalten.

Seit dem vorigen Jahr gibt es nun wieder Nachwuchs, 2019 waren es drei Junge, in diesem Jahr nur eins. Bald schon wird es mit ersten Flugversuchen starten, bis Mitte August muss das Junge flugfähig sein.

Aus dem Schornstein, auf dem sich das Storchennest befindet, raucht es schon lange nicht mehr. In den 1990er Jahren wurde er vom NABU-Regionalverband zu einem Storchen-, Spatzen- und Mauerseglerwohnturm umgebaut. Einst war sogar eine Kamera am Nest befestigt, die mit einem Bildschirm hinter einem Fenster des Hauses verbunden war. So konnten Passanten einen Blick ins Storchennest werfen.

Heute erregt der Alltag im Nest kaum noch Interesse, wohl nur wenige nehmen die Störche noch bewusst wahr. Doch wenn man in der Nacht das Fenster offen lässt, hört man jeden Abend zum Einschlafen ihr Klappern.