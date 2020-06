Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Grundschullehrer Ullrich Wellner zählt mit seinen 61 Jahren zur Risikogruppe. Würde der Fürstenwalder sich mit dem Coronavirus infizieren, besteht für ihn eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Lungenkrankheit einen schwereren Verlauf nimmt. Sein Sohn, der Arzt ist, konnte ihn überzeugen, während der ersten Phase der Pandemie zu Hause zu bleiben: "Früher habe ich die Kinder erzogen, jetzt ist es umgedreht", sagt er lachend.

Nach den Sommerferien möchte er seine Abc-Schützlinge aber wieder unterrichten – damit steigt für ihn das Risiko, sich anzustecken. Die jüngst herausgebrachte Corona-Warn-App soll dabei helfen, die Gefahr einer Ansteckung zu verringern, doch Wellner ist skeptisch: "Ich habe diese App nicht und möchte sie auch nicht haben."

Noch viel Skepsis gegenüber der App

Wellners Ablehnung hat jedoch nichts mit der Sorge um den Datenschutz zu tun. Vielmehr besteht für den Deutschlehrer zurzeit keine Dringlichkeit: "In unserer Gegend sieht es gerade noch entspannt mit Corona aus", erklärt er sein Befinden.

Seit knapp zwei Wochen kann man sich die Anwendung auf sein Smartphone herunterladen. Ihr wesentlicher Nutzen sei, "Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen", sagt ein Wissenschaftler aus dem Team des Robert-Koch-Instituts (RKI), das die App gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium entwickelt hat. Hat sich eine Nutzerin oder ein Nutzer nahe einer Person aufgehalten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, blinkt auf dem Handy eine Meldung auf. So können sich die Gewarnten zügiger testen lassen und von anderen isolieren. "Je schneller Infizierte und ihre Kontaktpersonen gewarnt werden, desto geringer ist die Gefahr, dass sich viele Menschen anstecken", heißt es weiter in den Informationen des RKI. Auch sogenannte unbewusste Ansteckungsketten, etwa Begegnungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants oder Kinos, würden erfasst.

Das RKI zählte am Donnerstag 13 Millionen Downloads. In Fürstenwalde scheint die Nachfrage bisher nicht sonderlich groß zu sein. Eine kleine Straßenumfrage am Donnerstag in der Innenstadt ergab, dass Ullrich Wellners Skepsis von vielen geteilt wird. Keiner von den 20 Befragten hat sich die App auf dem Handy installiert, und niemand von ihnen plant dies. Nur eine Person wusste von Bekannten, dass diese die Anwendung nutzen.

Unsicherheit bei Datenschutz

Antonia Papenfuß, die sich selbst als Skeptikerin bezeichnet, sagt dazu: "Das ist mir zu viel Kontrolle." Auch bei anderen herrscht Unsicherheit zum Datenschutz. Laut RKI bleiben Nutzer vollständig anonym. Daher könne die Behörde auch keine detaillierten Angaben über die Verbreitung in Fürstenwalde oder im Landkreis Oder-Spree machen.

Eine Befragung einer Seniorenrunde im Mehrgenerationenhaus zeigt noch ein Problem: Nur eine Besucherin besaß überhaupt ein Smartphone. Viele Senioren, die zur Risikogruppe zählen, sind noch ohne Handy und können somit nicht gewarnt werden.

Paula Georgi, die das Mehrgenerationenhaus leitet, hat sich die App am Donnerstag heruntergeladen. "Gerade wenn man in den Urlaub fährt, wo man auf viele andere Touristen trifft, halte ich das für sinnvoll."

