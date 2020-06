OGA

Oranienburg (MOZ) Zoll und Polizei haben am Donnerstagmorgen in Oranienburg rund 6 200 unverzollte Zigaretten sichergestellt.

Zuvor hatten Zollbeamte einen 20-Jährigen an der Rungestraße beim Verkauf der Zigaretten erwischt. Kurz darauf wurden die Vorräte in einem Versteck gefunden. Der Zoll leitete Ermittlungen wegen Steuerhehlerei ein. Die Polizei ermittelt gegen den Vietnamesen wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland.