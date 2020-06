Tilman Trebs

Gransee (MOZ) In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Reisebüro an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gransee einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei scheiterten die Einbrecher. Sie hinterließen Hebelspuren am Türrahmen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.