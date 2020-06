Stefan Zwahr

Friedrichsthal (MOZ) Nun ist es amtlich: "Steven Rohrlack wird die erste Männermannschaft trainieren", bestätigte Thomas Wilde, Vorsitzender des SV Friedrichsthal, auf Nachfrage. Der 34-Jährige hatte beim Kreisoberligisten im Februar kommissarisch die Nachfolge von Enrico Diedrich übernommen. "Jetzt steht fest, dass er Coach bleibt", so der Vereinschef.

Der neue Übungsleiter gehört dem Verein seit Jahren an – und blieb den Friedrichsthalern auch nach seinem Laufbahnende treu. Dieses verkündete er vor zwei Jahren, absolvierte dann aber doch noch einmal vier Spiele. Dennoch gab es schon in dieser Phase andere Pläne. "Ursprünglich war vorgesehen, dass ich zur neuen Saison als Co-Trainer einsteige", berichtet Rohrlack, der vor sechs Jahren Co-Trainer der C-Junioren war und im Sommer 2019 die zweite Mannschaft übernahm. "Für die Zukunft hatte ich mir schon immer das Ziel gesetzt, als Trainer zu arbeiten. Es sollte der nächste Schritt sein. Dass es nun schneller geklappt hat, ist super."

Neuzugang aus Sachsenhausen

Der Start in die Vorbereitung ist am 4. Juli geplant. "Dann werden wir sehen, ob es noch Corona-Einschränkungen gibt. Man kann in dieser Phase aber viel machen, was kontaktlos ist." Der neue Coach kündigt an, dass einige Spieler aus der Zweiten die Chance bekommen, sich zu bewähren. "Mal sehen, wie sie mitziehen. Das Zeug haben sie allemal." Insgesamt plant Rohrlack mit einem 20-Mann-Kader. Darunter ist auch Christian Conrad, der vom TuS 1896 Sachsenhausen II kommt. "Weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen stehen noch aus."

Das gilt auch für die Position des Co-Trainers. Diese nimmt Thomas Wjasmin, der auch die Frauen des Vereins betreut, nicht mehr ein. "Für seine Nachfolge habe ich zwei Personen im Auge. Es muss einfach passen. Wenn nicht, würde ich es auch allein machen", so Rohrlack. Dass unter seinen Schützlingen viele Akteure sind, mit denen er selbst zusammen spielte, "ist schon komisch". "Da sind auch viele sehr gute Freunde bei. Darum habe ich mir schon die Frage gestellt, ob sie mich jetzt als Trainer respektieren." Den Spagat, zwischen Freund und Trainer unterscheiden zu können, würden beide Seiten aber schaffen. "Die Spieler waren einverstanden, als thematisiert wurde, dass ich Trainer werde. Und die ersten Einheiten waren super."

Steven Rohrlack bezeichnet sich als sehr ehrgeizigen Typen. Er hatte einst bei der Oranienburger Eintracht mit dem Fußball begonnen, schloss sich nach einem ersten Gastspiel bei Friedrichsthal aber den A-Junioren des TuS 1896 an. "Im letzten Jahr im Juniorenbereich bin ich dann wieder zum SVF gegangen." Seither wurde er dem Verein nur drei Jahre lang untreu. "Da habe ich in Germendorf gespielt. Wir wurden 2010 Kreismeister und haben ein Jahr Landesklasse gespielt."

Was nun mit Friedrichsthal geht, müsse sich zeigen. "Im Kopf schwirrt mir ein Ziel rum. Schön ist, dass wir nach den Punktabzügen in den beiden letzten Jahren bei Null beginnen können." Der Kader mache einen motivierten Eindruck. "Ich denke, dass wir unter den Top 5 landen können."