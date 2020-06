MOZ

Eberswalde (MOZ) Bankangestellte in Eberswalde haben am Donnerstag verhindert, dass ein 76-Jähriger Opfer eines Enkeltricks wurde.

Ein 76-jähriger Rentner hätte beinahe sein Vermögen verloren. Als er sich am Donnerstag an das Geldinstitut seines Vertrauens wandte, um einen fünfstelligen Bargeldbetrag abzuheben, suchten die Bankangestellten zunächst das Gespräch mit ihm. Der Rentner erzählte, dass er das Geld benötige, um eine Kaution für seine "Enkelin" zu bezahlen, die einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Seine "Enkelin" hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr telefonisch gemeldet, über mehrere Stunden auf ihn eingeredet und ihre vermeintliche Notlage geschildert.

Durch die Bankmitarbeiterin hinzugezogene Polizeibeamte unterrichteten den Angerufenen, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt und nahmen eine Anzeige auf. Es kam zu keiner Geldübergabe.

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen: Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre Vermögensverhältnisse. Seien Sie skeptisch, wenn jemand telefonisch von Ihnen Geldbeträge erbittet oder fordert. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu bestimmten Handlungen (beispielsweise Fortführung des Telefonats über einen längeren Zeitraum, nicht Auflegen des Telefonhörers) nötigen. Hinterfragen Sie Geschichten, die Ihnen Dritte erzählen wollen. Wenden Sie sich an Familienangehörige, eine Person Ihres Vertrauens oder an die Polizei. Übergeben Sie niemals Geldbeträge an fremde Personen. Für die Regelung von Unfallschäden gibt es in Deutschland Versicherungen, die jeder Fahrzeugbesitzer abschließen muss.